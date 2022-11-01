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Салат з куркою та печерицями: гості будуть у захваті, адже це дуже смачно

22:30 1 листопада 2022
салат

Така страва — завжди вдала ідея до святкового столу, тим паче гриби ідеально поєднуються як з овочами, так і з м’ясом, пояснює фудблогерка Вікторія Ісаєнко.

Інгредієнти:

кукурудза — 1 банка

печериці — 250 г,

курка — 450 г

огірки — 200−250 г

яйця — 4 шт.

зелень (кріп/зелена цибуля) — до смаку

спеції: сіль, перець — за смаком

сметана або майонез

гірчиця

олія

Приготування

Курку (філе, але краще м"ясо зі стегна) відварити з лавровим листочком і перцем горошком в підсоленій воді. Яйця теж відварити. Печериці помити, порізати й підсмажити в невеликій кількості олії до золотистості. Кукурудзу процідити. Курку, яйця, огірки порізати. Для заправки змішати сметану з гірчицею, спеціями та дрібно порізаною зеленню. Все перемішати та смакувати.

А відома кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка славиться рецептами своїх салатів, запропонувала до відомої всім «Мімози» додати новий інгредієнт. В результаті страва вийде з новим смаком.

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