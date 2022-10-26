«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Відома кулінарна блогерка Людмила Борщ, яка славиться рецептами своїх салатів, запропонувала до відомої всім «Мімози» додати новий інгредієнт. В результаті страва вийде з новим смаком.

За словами Людмили, продуктів для приготування цього салату багато не потрібно, вони чудово поєднуються один з одним. І страва ніколи не набридає. Її можна готувати у будні та подати на святковий стіл.

Продукти

Картопля 3 шт.

Консерви сайри чи сардини 1 б.

Морква 2 шт.

Яйця 4 шт.

Огірки солені

Майонез

Сіль Весь процес приготування блогерка показала на відео.

Раніше Людмила Борщ поділилася рецептом ситної вечері, на приготування якої не знадобиться багато часу, а результат здивує навіть досвідчених господинь, а також нагадала, який смачний салат з кабачків.

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