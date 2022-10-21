Неймовірно смачний салат із капусти на зиму: можна використовувати і як начинку до пиріжків
Буряки й моркву з поля вже зібрали, борщову заправку зробили, то ж українські господині взялись до капусти. За словами кулінарки Ольги Вархоляк, за цим рецептом вона нагадує тушковану. Практично завжди її використовує як начинку до пиріжків. Але можна додавати і до макаронів та страв з картоплі.
Інгредієнти:
- 6 кг капусти (пошинкувати чи порізати);
- 2 кг моркви (потерти);
- 2 кг цибулі (півкільцями);
- 200 г цукру;
- 200 г солі;
- 800 г олії;
- 400 г оцту;
- перець, лавровий лист — до смаку.
Приготування:
Все вимішуємо і ставимо тушити на 2 години з моменту закипання. Розкладаємо в літрові банки та стерилізуємо 45 хвилин.
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