Неймовірно смачний салат із капусти на зиму: можна використовувати і як начинку до пиріжків

Буряки й моркву з поля вже зібрали, борщову заправку зробили, то ж українські господині взялись до капусти. За словами кулінарки Ольги Вархоляк, за цим рецептом вона нагадує тушковану. Практично завжди її використовує як начинку до пиріжків. Але можна додавати і до макаронів та страв з картоплі.

Інгредієнти: 6 кг капусти (пошинкувати чи порізати);

2 кг моркви (потерти);

2 кг цибулі (півкільцями);

200 г цукру;

200 г солі;

800 г олії;

400 г оцту;

перець, лавровий лист — до смаку. Приготування: Все вимішуємо і ставимо тушити на 2 години з моменту закипання. Розкладаємо в літрові банки та стерилізуємо 45 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти маринованих печериць для святкового столу взимку і маринованої капусти «Провансаль».

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