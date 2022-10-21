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Неймовірно смачний салат із капусти на зиму: можна використовувати і як начинку до пиріжків

22:30 22 жовтня 2022
салат із капусти на зиму

Буряки й моркву з поля вже зібрали, борщову заправку зробили, то ж українські господині взялись до капусти. За словами кулінарки Ольги Вархоляк, за цим рецептом вона нагадує тушковану. Практично завжди її використовує як начинку до пиріжків. Але можна додавати і до макаронів та страв з картоплі.

Інгредієнти:

  • 6 кг капусти (пошинкувати чи порізати);
  • 2 кг моркви (потерти);
  • 2 кг цибулі (півкільцями);
  • 200 г цукру;
  • 200 г солі;
  • 800 г олії;
  • 400 г оцту;
  • перець, лавровий лист — до смаку.

Приготування:

Все вимішуємо і ставимо тушити на 2 години з моменту закипання. Розкладаємо в літрові банки та стерилізуємо 45 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти маринованих печериць для святкового столу взимку і маринованої капусти «Провансаль».

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