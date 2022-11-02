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Шантаж не пройшов: росія відновила свою участь у «зерновій угоді»

13:07 2 листопада 2022
Зерновоз

У росії, яка заявила про призупинення участі в «зерновій ініціативі» з експорту української агропродукції морським шляхом після того, як Сили оборони України провели вдалу атаку на чф рф, відмовилися від цього рішення.

РосЗМІ цитують заяву російського Міноборони, в якій йдеться про ніби то «письмові гарантії» України про «невикористання гуманітарного коридору та українських портів» для «ведення бойових дій проти рф». Росіяни заявляють, що «отримані гарантії на даний момент є достатніми» і вони відновлять реалізацію угоди.

Про продовження функціонування «зернового коридору» повідомив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган. Домовленість досягнута після переговорів з міністром оборони росії сергієм шойгу. Як пише «УНН», шойгу подзвонив президенту Туреччини та заявив, що з 2 листопада угода про «зерновий коридор» «продовжуватиметься так само, як і раніше». Ердоган повідомив, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, відповідно до занепокоєння росії, що більшість зерна потрапляє в багатші країни. Він має намір сьогодні, 2 листопада, переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським на тему «зернового коридору». Про якісь «гарантії» не повідомляється.

Тим часом росіяни в мережі влаштували істерику з приводу поновлення участі рф в «зерновій ініціятиві».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія влаштувала демарш не після останніх подій, а раніше. За його словами, це сталося ще у вересні, коли було заблоковано рух суден із продовольством. З того часу в «коридорі» накопичилося понад 170 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом, деякі зерновози очікують на дозвіл продовжити рух більше трьох тижнів.

Ілюстративне фото

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