«Влаштовував концерти після опівночі випивший»: Андрій Данилко вперше розповів про батька

Андрій Данилко, який нещодавно відсвяткував свій день народження, вперше розкрив подробиці про свою родину. Артист поділився дитячими спогадами та розповів про взаємини із батьками. В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєві Андрій розказав, що він з матір’ю потерпав від агресії батька, який час від часу випивав та розпускав руки.

Андрій каже, що з дитинства боявся звуку, коли стукають у вікно. Бо це означало, що прийшов п’яний батько в буде скандал.

«Тато влаштовував вечірні концерти після опівночі, коли випив. Я завжди боявся цього звуку у вікно. Це означає — тато. «Свєто, давай побесідуємо». Ось це «давай побесідуємо» — я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти діставав маленький стільчик і біг до таксофона, 02: «Виїжджайте», — розповів Данилко.

За словами артиста, батько підіймав руку на матір, а одного разу дісталося й Андрію. Після цього тато багато разів просив пробачення в сина.

Незважаючи ні на що, артист не тримав зла на батька. Каже, таким було життя.

«У мене навіть питання таке не стояло. Це було і було. Я не суддею був, і в мене не було на нього якоїсь образи. У мене, мабуть, тому і не склалася сім'я, бо в мене не було прикладу», — припустив артист.

Раніше Андрій Данилко виставив на аукціон Сотбіз раритетний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому їздив Фредді Мерк’юрі.

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