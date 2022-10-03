У вишиванці та з гітарою: Андрій Данилко показав, як відсвяткував день народження

Знаменитий артист Андрій Данилко, якому 2 жовтня виповнилося 49 років, показав, як відсвяткував день народження. Но своїй сторінці в Інстаграмі він поділився світлинами. В особливий день Андрій змінив звичний образ, зазвичай він носить темні кофтини та кашкети, вбрався в патріотичну синю вишиванку з білим орнаментом та жовту з синім бейсболку. До речі, Андрій продовжує носити чорну маску, як аксесуар.

Гості, серед яких були члени команди артиста, близькі друзі і сценічна мама — Інна Білокінь, також обрали патріотичне вбрання. Інна вдягнула яскраву жовту вишиванку з квітами.

Судячи з фото, день народження святкували в Андрія Данилка вдома.

В коментарях до привітань приєднуються шанувальники та зіркові колеги, серед них Потап, Леся Никітюк, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов та багато інших.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка разом з мамою роздягнулися та голими зібралися на Щекавицю.

Раніше Інна Білоконь вперше показала свого чоловіка та доньку.

Фото: instagram.com/v_serduchka

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