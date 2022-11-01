Андрій Данилко продає Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі на аукціоні Сотбіз: на що витратить кошти

Андрій Данилко, який нещодавно відсвяткував свій день народження, представив унікальний лот на найвідомішому аукціоні світу. Він виставив на продаж раритетний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя. Вже 5 листопада в Лондоні авто стане особистим вкладом артиста у створення сучасного центру реабілітації та протезування й центральним лотом на найграндіознішому аукціоні Сотбіз за всю історію.

За словами Андрія Данилка, колись він купив цей знаковий автомобіль, щоб подарувати його музею Queen, або зробити частиною великої експозиції в Україні. Але зараз, в складний для нас час, вирішив, що сріблястий Роллс-Ройс стане інвестицією в майбутнє країни.

Варто зазначити, що аукціонний дім не бере свій відсоток, як це буває зазвичай, та всі 100% перераховує на благодійну мету — безоплатну допомогу в Україні на будівництво реабілітаційного центру за найновішими медичними стандартами для дорослих і дітей, які постраждали внаслідок війни.

Перший сучасний реабілітаційний центр в Україні Superhumans розпочне роботу вже на початку 2023 року. Для будівництва залучать благодійників з усього світу. Проект вже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська, американський актор Лієв Шрайбер, а відтепер — і новий амбасадор Андрій Данилко.

Нагадаємо, від початку війни Андрій Данилко залишається в Києві. Він виступав у столичному метро, а також бере участь у міжнародних благодійних проектах.

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