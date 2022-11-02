Допоможе вилікувати виразку: приготуйте цілющий відвар з лопуха
Мало хто знає, але корінь лопуха володіє діуретичними, жовчогінними, дизенфікуючими й потогінними властивостями. Та цікавий він ще й тим, що стимулює утворення протеолітичних ферментів і поліпшує інсулін-утворюючу функцію підшлункової залози, збільшує кількість глікогену в печінці, активно впливає на обмін речовин, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше порадив восени пити протизастудний вітамінний чай.
«Корінь лопуха містить дубильні й гіркі речовини, слиз, флавоноїди, ефірну й жирну олії, інулін, органічні кислоти (кавову, лимонну, яблучну), аскорбінову кислоту. Рекомендую приготувати такий відвар при цукровому діабеті, отруєннях, виразковій хворобі.
Взяти 1 ст. л. подрібненого кореня на 1 склянку води, кип’ятити 1−3 хвилини, настоювати 1 годину, процідити. Приймати по ¼ склянки 3 рази на день перед їдою".
За словами травника, приймати корінь лопуха протипоказано вагітним.
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