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Здоров'я та медицина

Допоможе вилікувати виразку: приготуйте цілющий відвар з лопуха

21:30 2 листопада 2022
корінь лопуха

Мало хто знає, але корінь лопуха володіє діуретичними, жовчогінними, дизенфікуючими й потогінними властивостями. Та цікавий він ще й тим, що стимулює утворення протеолітичних ферментів і поліпшує інсулін-утворюючу функцію підшлункової залози, збільшує кількість глікогену в печінці, активно впливає на обмін речовин, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше порадив восени пити протизастудний вітамінний чай.

«Корінь лопуха містить дубильні й гіркі речовини, слиз, флавоноїди, ефірну й жирну олії, інулін, органічні кислоти (кавову, лимонну, яблучну), аскорбінову кислоту. Рекомендую приготувати такий відвар при цукровому діабеті, отруєннях, виразковій хворобі.

Взяти 1 ст. л. подрібненого кореня на 1 склянку води, кип’ятити 1−3 хвилини, настоювати 1 годину, процідити. Приймати по ¼ склянки 3 рази на день перед їдою".

За словами травника, приймати корінь лопуха протипоказано вагітним.

Фітотерапевт також розповідав про лікування соком картоплі, що допомагає при діабеті та вбиває ракові клітини.

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