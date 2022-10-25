Допомагає при діабеті та вбиває ракові клітини: травник розповів про лікування соком картоплі

У народній медицині широко використовується сік картоплі, він має протизапальні, ранозагоювальні та сечогінні властивості, сприяє зниженню кислотності шлунку та артеріального тиску. Є дані, що сік картоплі вбиває ракові клітини та сприяє виведенню радіонуклідів і важких металів з організму, про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів фітотерапевт Андрій Пашов.

«Для приготування соку треба взяти 2−3 середні бульби (без ростків та позеленінь), гарно помити (зі щіткою) та, не очищаючи, натерти на тертці або пропустити через м’ясорубку. Отриману суміш кладуть в марлю та витискають сік. Його готують безпосередньо перед вживанням, зі 100 г картоплі отримують 50 г соку».

Для приготування соку господар радить використовувати картоплю з червонуватою або рожевою шкіркою, тому що в ній міститься в півтора раза більше Р-активних речовин з протизапальними та іншими лікувальними властивостями.

«Майже половина корисних речовин в соці — це калій, тому вживання насичує організм цим таким необхідним мінералом. При діабеті вживають 1/3−¼ склянки соку за 30−40 хвилин до їжі. Коли до соку звикають, то вживають по ½ склянки. При захворюваннях горла (ларингіті та фарингіті) соком картоплі полощуть горло».

А про лікувальні властивості гречки, яка теж допомагає при цукровому діабеті, розповів травник Андрій Форсюк.

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