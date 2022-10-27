«Приготуйте цей вітамінний чай восени і про простуди забудете надовго»: поради фітотерапевта

Щоб допомогти нашому імунітету восени, треба пити вітамінні чаї. І дуже важливо почистити організм від шлаків, токсинів та інших шкідливих речовин, і тільки тоді починати відновлювати імунітет, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповів, як приготувати відвар від застуди. Виділяють дві основні складові забруднення організму — зовнішню та внутрішню.

«Зовнішня зумовлена поганими екологічними умовами, неякісним харчуванням, підвищеною радіацією та іншими факторами. Внутрішня — самоотруєнням організму. Це досить серйозна проблема в наш час, яка виникає внаслідок порушення функцій видільної системи організму. Токсичні продукти життєдіяльності організму, котрі не повністю виводяться та накопичуються, поступово отруюють організм.

Звісно, який буде імунітет, коли організм «втомлений» від неправильного харчування та шкідливих звичок. Методів очищення організму досить багато, але я пропоную приготувати вітамінний чай. Візьміть плоди шипшини — 1 ст. л, лист малини — 1 ст. л., лист смородини — 1 ст. л., лист брусниці — 2 ст. л. Заварити суміш в 250 мл окропу, кип’ятити 10 хв., настояти 4 години, приймати по ½ склянки 2−3 рази на день. Курсом 2 тижні".

За словами Андрія Пашова, брусниця та журавлина хоч і схожі, все ж відрізняються вмістом діючих речовин. В народній та офіційній медицині лист брусниці використовують частіше.

Раніше Андрій Пашов розповів про лікування соком картоплі.

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