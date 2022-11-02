«Зернова угода»: заяви путіна про гарантії від України не відповідають дійсності

У середу, 2 листопада, росія заявила про те, що відновлює свою участь у «зерновій угоді» щодо безпечного експорту української сільгосппродукції через гуманітарні коридори у Чорному морі. Міністерство оборони росії повідомило, що нібито отримало від України необхідні письмові гарантії щодо невикористання гуманітарного коридору та портів для ведення бойових дій. У Москві заявили, що ці гарантії вдалося отримати від Києва завдяки сприянню ООН та Туреччині. Їх достатньо, щоб росія відновила участь в угоді.

Московське трактування не відповідає дійсності. Україна жодних додаткових гарантій росії не надавала. Наша країна дала такі гарантії ще на початку, коли умови «зернової угоди» лише обговорювалися. І дали ми їх ООН та Туреччині, і жодного разу не порушили, чого не можна сказати про росію.

Нагадаємо, вже наступного дня після підписання угоди росія піддала масованому обстрілу одеський порт, в якому готувалася до відправки перша партія зерна. А з середини жовтня російські військові активно заважали проходженню суден із зерном, що призвело до їхнього скупчення в Чорному морі. Деяким суховантажам доводилося чекати кілька днів своєї черги.

Москва шукала привід для виходу з угоди. І знайшла його у вигляді атаки дронів на кораблі Чорноморського флоту, що сталася 28 жовтня у Севастополі. росія відразу звинуватила Україну в цьому нападі. Наша країна не взяла на себе відповідальність за атаку.

Але навіть якщо це було успішною операцією ЗСУ чи СБУ, удар дронів по Севастопольській бухті не є терактом, як кажуть у Кремлі. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що до складу Чорноморського флоту росії входять три фрегати, на озброєнні яких є ракети «Калібр». Такими ракетами та дронами росія вже три тижні обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. У зв'язку з цим ISW вважає російські кораблі законною військовою метою.

У Москві стверджують, що українці використовували підводні дрони, провівши їх через гуманітарний коридор. США, ООН та Туреччина не знайшли жодних доказів і назвали ці звинувачення голослівними.

ООН та Туреччина одразу ж доклали зусиль для відновлення постачання зерна з українських портів. Україна надала всіляке сприяння цьому. У Москві зрозуміли, що вивіз зерна продовжиться. Єдиний спосіб перешкодити цьому процесу полягав у нанесенні ударів по суховантажах із зерном. Навряд чи росії вдалося б звалити все це на Україну. Тому Кремль і вирішив повернутися до виконання взятих їм зобов'язань.

Очевидно, що важливу роль у цьому відіграв президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Він першим повідомив про відновлення постачання зерна з українських портів, виступаючи 2 листопада в Анкарі. Ердоган підкреслив, що домовився про це з володимиром путіним під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні ввечері.

«Після телефонної розмови, яку ми провели вчора з путіним, міністр оборони росії пан шойгу зателефонував до нашого міністра національної оборони Хулусі Акару і сказав, що постачання зерна триватиме згідно з раніше прийнятими домовленостями з 12:00 сьогодні», — сказав Ердоган.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков висловив вдячність Ердогану та Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу.

В ООН зазначають, що з 1 серпня по 28 жовтня з трьох українських портів — Одеси, Чорноморська та Південного — вдалося вивезти близько 9 мільйонів тонн зерна.

Нагадаємо, що росія заявила про вихід із «зернової угоди» після атаки на Севастополь.

Фото media. az

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram