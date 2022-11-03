Помер журналіст та поет Андрій Охрімович

Помер журналіст, телеведучий та поет Андрій Охрімович. Про це повідомив у своєму Facebook український письменник і журналіст Олег Криштопа.

«Помер Андрій Охрімович. Велика людина великий поет. Засновник та перший ведучий історичного проекту „Машина часу“. Автор проекту „Далі буде“ на УТ-1 та фрази „Тримайте порох сухим“… Прохання допомогти колишній дружині на похорон на картку 4 149 499 804 056 594», — написав Криштопа.

Його повідомлення зустріло сотні відгуків.

Андрій Охрімович народився 22 квітня 1957 року у місті Дубно Рівненської області. Закінчив Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю «журналістика». Після університету працював у друкованих ЗМІ: «Голос України», «Дзеркало тижня», багатотиражка «Київський політехнік», журнали «Ранок», «Всесвіт» тощо.

У 90-х прийшов на Радіо Свобода, де створив низку авторських проектів. 2004 року почав працювати на Першому національному. Був одним із засновників, а згодом автором та ведучим історичного проекту «Продовження слідує». Після закриття проекту новим керівництвом UA. Перший започаткував на «5 каналі» авторський проект «Машина часу».

Нагадаємо, у жовтні помер відомий український письменник Олег Чорногуз.

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