Помер відомий український письменник Олег Чорногуз

В середовищі українських літераторів ще одна втрата. У Вінниці на 87-році життя помер відомий український письменник-гуморист Олег Чорногуз. Він пішов з життя у лікарні після важкої хвороби. Про це повідомив голова Вінницької організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський.

За його словами, поховають Олега Чорногуза у Києві, на Байковому кладовищі, поряд з коханою дружиною Лідією.

Олег Чорногуз народився у 1936-му році у селі Іванів на Вінниччині. Він був письменником, журналістом, редактором журналів «Перець» та «ВУС», автор численних сатиричних книжок.

Заслужений діяч мистецтв України, був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого у 2006-му році. Олег Чорногуз є автором книжок: «Моральна підтримка», «Портрет ідеала», «Сіамський слон» тощо.

Він написав романи «„Аристократ“ із Вапнярки», «Претенденти на папаху», «Вавілон на Гудзоні», «Я хочу до моря», «Дари пігмеїв», «Примхи долі», «Той, що живе зі смертю», «Золотий скарабей», «Ремезове болото», «Воскреслий із мертвих», «Гроші з неба» тощо.

Автор кіноповісті «Смерть без милосердя» та кількох п'єс. Серед них «Пектораль», присвячена Георгію Гонгадзе.

Як писали «ФАКТИ», у березні у селі під Києвом померла вдова легендарного поета Василя Стуса. 83-річна Валентина Попелюх пішла з життя після тяжкої хвороби.

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