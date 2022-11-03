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Суспільство та люди

Зустрів смерть під час виконання бойового завдання: у бою з рашистами загинув відданий фанат київського «Динамо»

18:39 3 листопада 2022
Олексій Рубцов

Стало відомо про загибель ще одного захисника України. Футбольну родину київського «Динамо» сколихнула втрата: на фронті загинув відданий уболівальник команди Олексій Рубцов.

Про це йдеться на офіційному сайті столичного клубу.

Зазначається, що Рубцов зустрів свою смерть під час виконання бойового завдання. З початку повномасштабного російського вторгнення Олексій став на захист батьківщини від окупантів.

«Він виховував двох дітей, був офіцером та досконало знав військову справу. Також займався спортом, безмежно любив футбол і, зокрема, київське „Динамо“. Завжди відвідував матчі „біло-синіх“ на різних стадіонах не лише України, а й світу. Світла пам'ять Герою!» — йдеться у повідомленні «Динамо».

Нагадаємо, що це вже не перша втрата динамівської спільноти. Раніше стало відомо, що на війні з росією загинув уболівальник київського «Динамо» Максим Яловцов.

Раніше повідомлялося про смерть журналіста, телеведучого та поета Андрія Охрімовича.

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