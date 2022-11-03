«Це був неспокійний час»: Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатись з дружиною

Не так давно стало відомо, 25-річний голлівудський шлюб ледь не розірвався: Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін оголосили про розрив в серпні цього року. Розлучення вже було розпочато. Але через місяць актор і колишня модель відступили і відсвяткували своє возз’єднання.

Нещодавно 76-річний актор розповів «Sunday Times» про особисті труднощі. Згодом статтю було видалено, але журнал «People» зміг повідомити про інтерв’ю заздалегідь.

«Скажімо так: це був неспокійний час, — згадував Сталлоне в інтерв’ю про останні кілька тижнів і місяців. — Це повернуло мене до того, що є абсолютно найважливішим для мене, а саме до моєї любові до моєї сім’ї. Це на першому місці над моєю роботою, і це був важкий урок».

Кіногерой також багато чого зрозумів у зв’язку зі своєю роллю батька кількох дітей: «Я не приділяв їм достатньо уваги, коли вони росли».

Сталлоне і Флавін познайомилися в 1988 році. Влітку 1990 року вони вперше разом з'явилися на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Потім зірки розлучилися в 1994 році. Пізніше вони возз'єдналися і врешті одружилися в 1997 році. Подружжя має трьох спільних доньок: Софію, Сістін і Скарлет. У Сталлоне також було ще двоє дітей, сини Сейдж і Серджіо, від попереднього шлюбу з актрисою Сашою Чак. Перший помер у 2012 році у віці 36 років від хвороби серця. Другому синові сьогодні 43 роки.

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