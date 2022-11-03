Намагалися зробити з Херсона «пастку» для ЗСУ: експерт розповів про «хитрість» окупантів

Операція зі звільнення Херсона буде складною й не швидкою, попри те, що росія вже кілька тижнів поспіль розповсюджує чутки про нібито намір залишити Херсон.



Про це розповів військовий експерт, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

За його словами, таким чином рашисти намагаються заманити ЗСУ до міста, змусити ув'язнути у міських боях і потім вдертися українським військовим у тил.



«Ворог пішов на дуже цікавий крок: він спробував спровокувати українські війська на контрнаступ непідготовлений, розпочавши інформаційну кампанію «все пропало», «все кидаємо», «евакуація»… Реально ж окупаційна адміністрація перебралася до Скадовська. У Херсоні нікого з колаборантів не залишилося, але з Херсона спробували зробити «пастку», де сконцентрували останні підрозділи, які могли зібрати на фронті… Величезна кількість цих військ реально мають цивільний одяг, тобто все зроблено для того, щоби втягнути у міські бої українські війська та спробувати вийти в тил до наших ЗСУ та організувати «територіально-партизанські ігри», — прокоментував експерт.



Українці цей підступ швидко розкрили, розвідка з'ясувала, що росіяни будують у Херсоні фортифікаційні споруди. Вони не збираються та не збиралися здавати місто.



Разом з тим, просування українських сил триває, хоч й не швидкими темпами. Як зазначив Ягун, цей рух має свої плюси: по-перше, скорочується фронт, а по-друге — ЗСУ більше контролюють переходи через Дніпро.



Ягун вважає, що жодних штурмів міста не буде, а буде гра на витіснення.



«Якщо трапиться провал цього фронту, вони просто не зможуть евакуювати техніку, а особовий склад вони можуть покинути. Це буде гра на витіснення, ніхто нікого штурмувати не буде», — сказав він.



При цьому експерт не відкидає «жест доброї волі» росіян найближчими тижнями.



Ексклюзивний матеріал «Війна до літа наступного року вже піде в минуле», — генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун читайте на сайті «ФАКТІВ».

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram