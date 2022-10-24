Кінцева мета російської «операції» постійно змінюється: експерт про страхи путіна та анексію територій

Показові та незаконні «референдуми» путіна на окупованих територіях України завершилися «анексією». Ці території були «прийняті» до складу рф наприкінці вересня. 19 жовтня путін оголосив в регіонах воєнний стан, який набув чинності наступного дня. Еміль Кастехелмі, дослідник військової історії, вважає цей крок російською хитрістю, повідомляє видання www.iltalehti.fi.

«Окуповані території — це вже не Україна з точки зору росії, а її власна батьківщина. Ситуація суттєво змінюється, і тепер строковиків можна використовувати в бойових умовах. Використання призовників у такий жорсткий спосіб було однією з ознак того, що мало статися, і це прогнозувалося. Причиною цього є поганий військовий досвід росії. Вона подекуди призупинила часткову мобілізацію. Наприклад, у столиці, москві, були закриті відповідальні за це офіси. Путін побоюється опору з боку великих міст. З іншого боку, потреба в додаткових російських військах нікуди не поділася. Україна успішно веде контрнаступ на окупованих росією територіях. Росія не контролює повністю жоден з чотирьох регіонів. Вона майже повністю захопила Луганську область, але навіть там Україні вдалося звільнити периферію».

Кастехелмі зазначає, що росія сама точно не знає, де проходять її кордони. Не визначено, чи йдеться про окуповані території, чи про адміністративні райони в цілому. Він каже, що також не зрозуміло, якою є кінцева мета всієї російської «операції». Вона постійно змінюється.

«Єдине, що можна сказати напевно, це те, що буде багато шкоди і страждань для мирного населення», — додав експерт.

Раніше науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут назвав головні помилки путіна, сказавши, що росія дає майстер-клас, як не треба вести війну.

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