«Динамо» завершило ганебний виступ у Лізі Європи «ляпасом» від «Фенербахче»: відеоогляд матчу

У четвер, 3 листопада, київське «Динамо», яке врятувало матч на Кіпрі проти АЕКа, провело у Кракові поєдинок 6-го туру групового турніру Ліги Європи проти стамбульського «Фенербахче».

Ліга Європи. Група В. 6-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) — 0:2

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко (Сирота, 70), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46), Циганков (Діалло, 86), Буяльський (Караваєв, 70), Ванат, Бєсєдін (Кабаєв, 46) .

Голи: Гюлер (23), Арау (45+2).

На 70-й хвилині у «Динамо» вилучений Забарний.

Для киян поєдинок не мав уже жодного турнірного значення, оскільки «біло-сині» заздалегідь «гарантували» собі останнє місце у групі. А ось «Фенербахче» необхідно було перемагати для того, щоб стати переможцем квартету та з першого місця вийти до 1/8 фіналу турніру.

Напевно, саме тому набагато активнішими в атаці були саме гості, яких із трибун шалено підтримували фанати, що приїхали зі Стамбула. І на 23-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок. До взяття воріт призвела подача з лівого флангу — Бущан у боротьбі з Валенсією не зміг кулаком далеко вибити м'яча, і 17-річний Гюлер зіграв на підбиранні, відправивши м'яча в порожні ворота — 0:1.

Зміна рахунку не вплинула на перебіг матчу, який продовжував проходити під контролем футболістів турецького клубу. В одному з епізодів Валенсія ледь не підловив на помилці Забарного, який віддавав м'яча назад Бущану, але форвард «канарок», обігравши динамівського воротаря, з гострого кута пробив у сітку із зовнішнього боку.

Утім, до перерви «Фенербахче» все ж таки вдалося подвоїти рахунок. Арау вдало підставив голову після подачі з кутового та переправив м'яча в кут впритул зі стійкою — 0:2.

Після перерви динамівці не змогли забити хоча б гол престижу, до того ж на 68-й хвилині залишилися в меншості після вилучення Забарного, але при цьому не пропустили більше.

У підсумку, 0:2 — чергова поразка «Динамо», якою «біло-сині» завершили для себе ганебний виступ у групі Ліги Європи, і тепер до літа 2023-го будуть накопичувати сили, щоб успішніше виступити в наступному євросезоні. Якщо, звичайно, вийдуть туди за підсумками цьогорічного чемпіонату України, де справи у підопічних Мірчі Луческу, м'яко кажучи, не дуже…

В іншому матчі групи французький «Ренн» на своєму полі не зміг обіграти кіпрський АЕК — 1:1 (Аблін, 17 — Рафа Лопеш, 76).

Підсумкове становище команд: 1. «Фенербахче» — 14 очок; 2. «Ренн» — 12; 3. АЕК — 5; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» програв у Нідерландах, але вийшов до плей-оф Ліги конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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