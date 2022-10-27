«Динамо» врятувало поєдинок з АЕКом, але вилетіло з єврокубків: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 27 жовтня, київське «Динамо», яке продовжило серію невдач у єврокубках поразкою від «Ренна», провело в Ларнаці матч 5-го туру Ліги Європи проти кіпрського АЕКа.

Ліга Європи. Група В. 5-й тур

АЕК (Ларнака, Кіпр) — «Динамо» (Київ, Україна) — 3:3

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв (Діалло, 84), Циганков, Буяльський (Перріс, 76), Кабаєв (Гармаш, 65), Ванат (Бесєдін, 84).

Голи: Альтман (27, 72), Лопеш (52) — Ванат (45+1), Гармаш (82, 90+1).

Команда Мірчі Луческу, яка програла в групі раніше всі чотири зустрічі (у тому числі АЕКу в Польщі — 0:1), перед візитом на острів Афродіти попрощалася з шансами продовжити боротьбу в Лізі Європи, але все ще могла поборотися за третє місце у квартеті, що дає право вийти до плей-оф Ліги конференцій. Для цього динамівцям потрібно було обов'язково перемагати віцечемпіона Кіпру та бажано з різницею у два м'ячі. Ось тільки, хто забув, нинішній лідер чемпіонату України «Дніпро-1» у серпні був розгромлений досить міцним «легіонерським» АЕКом у Ларнаці — 3:0.

«Динамо» теж пропустило на «АЕК-Арені» тричі і безславно вилетіло з єврокубків. Для вболівальників «біло-синіх» одна втіха. Навіть програючи — 1:3, гості з берегів Дніпра не опустили рук та змогли у компенсований час перервати свою жахливу шестиматчеву серію поразок у єврокубках.

Дожилися. Втішаємо себе нічиєю на полі навіть не чемпіона Кіпру. І знову з вуст Луческу почуємо про те, як його підопічні змучені постійними переїздами та перельотами, як футболісти не бачаться з сім'ями та інше. Так воно, мабуть, і є. А як же гравці «Шахтаря»? Вони не їздять, не літають і навіть з дружинами після кожного тренування бачаться? А ще (після відходу всієї бразильської братії!) дають результат — і в чемпіонаті України, і в Лізі чемпіонів.

А «Динамо» з Луческу на чолі у 17 матчах на групових стадіях єврокубків виграло аж один раз, тричі зіграло внічию та зазнало 13 поразок. У чемпіонаті України, хто забув, гранд іде на 8-му місці. Пробачте, але коли бордель перестає приносити прибуток, змінюють точно не ліжка…

В іншому поєдинку в групі турецький «Фенербахче» у Стамбулі врятувався від поразки у грі з французьким «Ренном» — 3:3 (Валенсія, 42, Зайц, 82, Мор, 88 — Гуірі, 5, 30, Тер'є, 16).

Становище команд: 1. «Фенербахче» — 11 очок; 2. «Ренн» — 11; 3. АЕК — 4; 4. «Динамо» — 1 .

В останньому, 6-му, турі групової стадії Ліги Європи 3 листопада у групі В зіграють: «Динамо» — «Фенербахче» та «Ренн» — АЕК.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів зіграв унічию з «Селтиком» і гарантував собі єврокубкову весну.

Фото ФК «Динамо»

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