«Дніпро-1» програв у Нідерландах, але вийшов до плей-оф Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 3 листопада, «Дніпро-1» провів заключний матч групового турніру Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера приїхали в гості до лідера квартету — голландського АЗ, якому мінімально поступилися в першому турі в Кошице (0:1).

Ліга конференцій. Група Е. 6-й тур

АЗ (Нідерланди) — «Дніпро-1» (Україна) — 2:1

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський (Когут, 85), Назаренко (Кононов, 89), Піхальонок, Амаш, Довбик.

Голи: Одгорд (8), Павлідіс (87) — Довбик (40).

Перед звітним поєдинком дніпряни зберігали шанси виграти групу, щоб напряму пройти до 1/8 фіналу турніру, але для цього їм необхідно було перемагати на полі суперника, де раніше поступилися і «Вадуц», і «Аполлон».

Футболісти АЗ швидко показали, хто в хаті господар, і вже на 8-й хвилині вийшли вперед. Карлссон (не той, що живе на даху) навісив з лівого флангу, і Одгорд, залишений захисниками без нагляду, пробив головою точно в кут — 1:0.

До честі футболістів «Дніпра-1», рук вони не опустили й активно йшли вперед. Гра дивилася, команди по черзі створювали хороші моменти, але забити вдалося гостям незадовго до перерви. Амаш подав із лівого флангу, виникла метушня у штрафному майданчику, і Довбик виявився найспритнішим, заштовхавши м'яча у ворота з близької відстані — 1:1.

У другому таймі, незважаючи на те, що «Дніпру-1» потрібно було обов'язково забивати, ближчими до голу були господарі. І на 87-й хвилині алкмаарці до радості вболівальників досягли свого — знову дніпряни після подачі з флангу забули суперника у штрафному майданчику, і Павлідіс головою переправив м'яча в кут без шансів для воротаря — 2:1.

Зазначимо, що в іншому матчі групи кіпрський «Аполлон» удома мінімально обіграв «Вадуц» із Ліхтенштейну — 1:0 (Роберж, 32).

Підсумкове становище команд: 1. АЗ — 15 очок; 2. «Дніпро-1» — 10; 3. «Аполлон» — 7; 4. «Вадуц» — 2.

Додамо, що свого суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій підопічні Олександра Кучера дізнаються у понеділок, 7 листопада. А алкмаарці, вигравши групу, попрямували безпосередньо до 1/8 фіналу.

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Фото СК «Дніпро-1»

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