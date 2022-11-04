Переполох у Севастополі: окупанти кинули сили на пошуки дельфінів

У тимчасово окупованому Севастополі, де нещодавно трапилася «бавовна», власник дельфінарію випустив у відкрите море дельфінів. Вони непристосовані до життя у дикій природі. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Так, власник дельфінарію в Севастополі викинув чотирьох дельфінів у море в місцевому парку. Тварини були спочатку на мілководді, після чого попливли у відкрите море. Оскільки тварини провели 10 років у неволі, вони непристосовані до життя у дикій природі і без допомоги людини приречені на загибель. Власник дельфінарію пояснив свій вчинок тим, що у нього не було чим годувати тварин, оскільки не відбувся курортний сезон.

Як повідомили російські ЗМІ, двоє з чотирьох викинутих в море дельфінів перебувають біля берега в Севастополі, їх доставлять до окупованого Коктебеля. Двох інших дельфінів шукають, вони чіповані, це полегшить їхній пошук.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині знайшли п'ятьох загиблих дельфінів — двох білобочок та трьох азовок (тварини масово гинуть від початку російського вторгнення).

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