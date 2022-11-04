39.71 / 40.48 38.55 / 39.44
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Барон Мюнхгаузен осоромлений»: експолковник ФСБ Гудков прокоментував міф щодо українських «бойових комарів»

14:19 4 листопада 2022
бойові комарі

Виступ постійного представника росії в ООН Василя Небензі, який заявив, що російські окупанти виявили в Україні безпілотники для «поширення комарів, заражених небезпечними вірусами», викликав збентеження та здивування. Здавалося б, до такого маразму додуматись складно, а поширювати подібні міфи в ООН — неприпустимо. Але тільки не для рф. Російський опозиціонер, колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков каже, що після «бойових комарів» боїться й припустити, що буде далі, оскільки це виглядає якимись небилицями.

— Барон Мюнхгаузен осоромлений: він стоїть і нервово курить осторонь, оскільки не міг добрехатись до того, до чого добрехався Небендзя, — сказав у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Геннадій Гудков. — Це найвищий пілотаж з погляду брехні. Але найдивовижніше: Небендзя намагався всунути світу ще 30 сторінок небилиць. Слава Богу, його там швидко розкусили і послали слідом за російським кораблем разом з його трактатами про «бойових комарів». Розумію, це не він писав, але тим не менш…

Що можна сказати — це дно маразму. Щоправда, опозиціонери припускають, що це не остаточне дно, хоч дуже близько.

Читайте також: «Скільки, ви кажете, проголосувало за росію?»: Кислиця з біноклем іронічно відреагував на результат рф

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Сем Томас

Відомий тренер та мультимільйонер розбилися в гелікоптері, що зазнав катастрофи (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту