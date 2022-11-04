«Барон Мюнхгаузен осоромлений»: експолковник ФСБ Гудков прокоментував міф щодо українських «бойових комарів»

Виступ постійного представника росії в ООН Василя Небензі, який заявив, що російські окупанти виявили в Україні безпілотники для «поширення комарів, заражених небезпечними вірусами», викликав збентеження та здивування. Здавалося б, до такого маразму додуматись складно, а поширювати подібні міфи в ООН — неприпустимо. Але тільки не для рф. Російський опозиціонер, колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков каже, що після «бойових комарів» боїться й припустити, що буде далі, оскільки це виглядає якимись небилицями.

— Барон Мюнхгаузен осоромлений: він стоїть і нервово курить осторонь, оскільки не міг добрехатись до того, до чого добрехався Небендзя, — сказав у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Геннадій Гудков. — Це найвищий пілотаж з погляду брехні. Але найдивовижніше: Небендзя намагався всунути світу ще 30 сторінок небилиць. Слава Богу, його там швидко розкусили і послали слідом за російським кораблем разом з його трактатами про «бойових комарів». Розумію, це не він писав, але тим не менш…

Що можна сказати — це дно маразму. Щоправда, опозиціонери припускають, що це не остаточне дно, хоч дуже близько.

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