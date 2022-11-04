Шукали тіло вісім місяців: стало відомо про втрату ще одного українського захисника

У Чернігові попрощались з бійцем — 55-річним Юрієм Острогрудом. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік вступив у лави тероборони. Він загинув 3 березня під час авіаудару по 21 школі в обласному центрі.

«Юрій довгий час працював на камвольно-суконному комбінаті помічником майстра. Коли на підприємстві почався занепад, не опустив руки, став займатися підприємницькою діяльністю. Був товариським, мав багато друзів, вів активне життя. Захоплювався риболовлею, рок-музикою, кінологією, любив футбол, — повідомляє 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області — 24 лютого на без вагань прийшов до місця формування нашої бригади. Командир зведеного підрозділу призначив Юрія старшим групи з 12 мобілізованих. Разом з іншими військовослужбовцями виконували завдання з охорони і оборони об’єктів критичної інфраструктури міста, та охороняли 21 школу».

3 березня рашистським пілотом-злочинцем було здійснено авіаційний удар по школах. Саме в цей час Юрій Острогруд був поруч. Свідки потім казали, що останніми словами, точніше це був крик: «Ховайте дітей».

«На жаль у жахливих умовах буремного березня загубилися документи. Тіло довго буле не впізнане, допомогла експертиза ДНК».

Поховали Юрія 29 жовтня на цвинтарі у Ялівщині, в Чернігові. Без люблячого батька лишилася донька Юлія, без дідуся — двоє онуків.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про героїчну загибель пілота-винищувача на Миколаївщині.

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