В росії, де провели часткову мобілізацію, від якої сотні тисяч громадян рф втекли за кордон, путін так і не зміг переконати населення країни, що ця війна є чимось більшим, ніж його персональна помста.

Таку точку зору висловив в інтерв'ю forbes.ua ветеран війни в Іраку, очільник кафедри вивчення міських війн Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті Джон Спенсер, якого називають одним з кращих в світі експертів із ведення бойових дій у міських умовах. Він — автор кількох книг про тактику міських боїв, консультував найвище військове керівництво США, а з початком війни — захисників українських міст.

Оцінюючи вплив на подальших перебіг війни в Україні мобілізації в рф, він зазначив, що нарощування армії за рахунок ненавчених та погано оснащених солдатів нічого не змінить.

«Загинуть ще десятки тисяч російських військових. Думаю, це жест розпачу. Але це ще й ознака того, що, попри поразки, путін воюватиме доти, доки його армію не буде знищено повністю. Українці можуть її знищити та зроблять це», — сказав він та додав, що нинішня війна — це не бойові дії в Грузії у 2008 році та не українські події 2014 року.

«Українці бачили, що росіяни робили в Бучі, Ізюмі й інших містах. Вони розуміють, що борються за своє право жити. А росіяни не розуміють, за що борються. Це означає, що росія вже програла війну. З війни в Україні можна дістати безліч уроків. У багатьох країнах поширена ідея тотальної боротьби з агресором, тотального опору. Але вони не знають, як цю ідею здійснити. З воєнного погляду, українці нагадують усьому світові про те, що головне — це воля до опору, воля до перемоги. Технології, озброєння, логістика, розвідка — це дуже важливо. Але глибинна запорука успіху в будь-якій війні — це бажання народу та його армії завзято боротися», — каже Джон Спенсер.

На його особисту думку, Захід, зокрема США, міг би дати Україні ракети далекої дії, сучасні танки, літаки. Якби це сталося, то Україна змогла б закінчити війну скоріше, а світ швидше повернувся би до процвітання.

Нагадаємо, що у рф заявляли про ніби то завершення часткової мобілізації. Тим часом путін підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу по мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння вбивства, розбою, пограбування, наркобізнес та більшості інших тяжких злочинів, передбачених КК рф.

Фото з мережі

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