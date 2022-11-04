Є ознаки шахрайства: постачальників газу покарають за неповернення переплат споживачам

Наприкінці весни цього року компанія «Нафтогаз України» стала постачальником останньої надії ПОН) для майже 9 мільйонів українців, постачальники «блакитного» палива яких не могли виконати свої зобов'язання. Склалося так, что газ споживачам постачала компанія-ПОН, а гроші вони сплатили колишнім постачальникам. Багато хто із споживачів й до сьогодні не зміг повернути переплату.

Та, як повідомив ICTV член НКРЕКП Валерій Тарасюк, деяким газзбутам, в діях яких вбачають шахрайство, загрожують штрафи та втрата ліцензій.

Так, Нацкомісія отримала багато скарг від споживачів, які травня поточного року не змогли повернути переплати. Втім, колишні постачальники не поспішають та скаржаться на відсутність грошей.

«Газзбут точно знає, що в нього не було газу поставити населенню, він точно знає, що газ постачав ПОН, але все одно виставив рахунок. Це — ознаки шахрайства», — зазначив Тарасюк.

Свого часу експерти «Газправди» розповідали, як можна повернути гроші. Для цього треба було написати заяву попередньому постачальнику газу, додавши копії кількох документів, у тому числі й квитанції про оплату за природний газ у період, коли виникла переплата. Пакет документів потрібно було надіслати на офіційну адресу старого постачальника.

Фото Pixabay

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