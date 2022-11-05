За кожен рік збільшується на 1−3 відсотки: у ПФУ пояснили, як встановлюється розмір пенсії за вислугою років

Українські військовослужбовці-учасники бойових дій мають право не лише на пільгову пенсію, але також на пенсію за вислугу років.

У Пенсійному фонді пояснюють, що у час базовий розмір пенсії за вислугу років становить 50−55% від сум грошового забезпечення військовослужбовця. При цьому за кожний рік вислуги понад 20 років пенсія додатково збільшується на 1−3% залежно від виду служби та пункту, за яким призначається пенсія.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Також загальний розмір пенсії не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 1 липня 2022 року становить 2027 гривень).

Водночас діє і постанова Кабінету Міністрів від 14.07.2021 № 713, відповідно до якої загальний розмір пенсії, призначений згідно із Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», не може бути меншим за 3854 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Конституційний суд України визнав неконстуційним обмеження максимальних пенсій військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які захищають країну, 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність.

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