В Україні ліквідували «вічно п'яного» окупанта
Серед тисяч російських окупантів, знищених українськими воїнами, виявився і 27-річний сержант армії рф Артем Столбов. Як з'ясувалося, практично на всіх фото в соцмережах він «світився» виключно у нетверезому стані.
Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині — у Пермському краї, повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе .
Як зазначається в опублікованому в рф некролозі, Столбов воював проти України щонайменше кілька місяців і навіть встиг отримати «нагороду» за вбивства українців — у серпні 2022 року загарбника нагородили «орденом святого Георгія» та нагрудним знаком «гвардія» «за мужність і гер, Виявлені в ході «спецоперації».
Деталі його ліквідації не розголошуються, але Комахідзе зазначив, що на фото він «вічно п'яний».
«Як би Артемко не ховався в соцмережах, вдалося знайти серію вічно п'яних його фото», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше в InformNapalm розповіли повчальну історію російського мічмана «незрозумілої орієнтації», який прийшов воювати на українську землю, вже на пенсії.204
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