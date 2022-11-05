В Україні ліквідували «вічно п'яного» окупанта

Серед тисяч російських окупантів, знищених українськими воїнами, виявився і 27-річний сержант армії рф Артем Столбов. Як з'ясувалося, практично на всіх фото в соцмережах він «світився» виключно у нетверезому стані.

Традиційне фото сержанта Столбова

Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині — у Пермському краї, повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе .

Як зазначається в опублікованому в рф некролозі, Столбов воював проти України щонайменше кілька місяців і навіть встиг отримати «нагороду» за вбивства українців — у серпні 2022 року загарбника нагородили «орденом святого Георгія» та нагрудним знаком «гвардія» «за мужність і гер, Виявлені в ході «спецоперації».

Деталі його ліквідації не розголошуються, але Комахідзе зазначив, що на фото він «вічно п'яний».

«Як би Артемко не ховався в соцмережах, вдалося знайти серію вічно п'яних його фото», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше в InformNapalm розповіли повчальну історію російського мічмана «незрозумілої орієнтації», який прийшов воювати на українську землю, вже на пенсії.

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram