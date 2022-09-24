Вирішив «підзаробити на пенсії»: в Україні ліквідували російського мічмана «незрозумілої орієнтації»

Серед тисяч російських окупантів, ліквідованих ЗСУ, виявився дивний суб'єкт — морський мічман у відставці Костянтин Креньов, фото якого у соцмережах дають можливість запідозрити його не зовсім традиційну сексуальну орієнтацію.

Як повідомив журналіст і волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе, Кренєв з дитинства мріяв стати військовим, тому після школи вступив до Вищого військово-морського училища радіоелектроніки ім. Попова та майже 30 років прослужив у Сєвєродвінську.

З початком «спецоперації» в Україні Креньов вирішив «згадати молодість» і підписав новий контракт із «рідною армією».

Однак Сили оборони України зрозуміло пояснили мічману, що його рішення було неправильним і безкоштовно відправили на концерт до Кобзона.

Нагадаємо, раніше Комахідзе розповів про обставини загибелі в Україні 19-річного російського контрактника Єгора Єганова, а також одіозного священика, який вирушив убивати єдиновірців до нашої країни .

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