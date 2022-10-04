В Ірландії напали на матір з донькою з України: дівчинка отримала 74 ножові поранення

В ірландському місті Клеркасл скоєно напад на українок — 8-річну дівчинку та її маму. Дитині завдано понад 70 ножових поранень. Сталося це у місці проживання для біженців, пише The Irish Independent.



Моторошний злочин стався 27 вересня. Мати та донька були знайдені пораненими у їхньому будинку, де мешкають українські біженці у Клеркаслі близько 8 години ранку.

Мешканці будинку почули шум й намагалися потрапити до кімнати, але не змогли цього зробити. Один з них через вікно побачив тяжко поранену дитину.

Пізніше стало відомо, що дівчинка отримала 74 ножові поранення. Вона знаходиться у лікарні міста Лімерік у критичному стані. Дитині провели невідкладну операцію. Стан здоров'я дівчинки оцінюється як важкий, але стабільний.

Мати дівчинки, яка була знайдена непритомною на місці події, залишається у тяжкому стані у тій же лікарні, але очікується, що вона виживе.

Повідомляється, що поліція вже встановила особу підозрюваного, але його поки що не заарештували.

Українських біженців, серед яких кілька дітей, перевели до іншого житла.

Поліцейські встановили пересування матері та дитини протягом 48 годин, які передували нападу. Поліція також намагається відстежити, з ким вони могли спілкуватися.

Відомо, що дівчинка почала відвідувати місцеву початкову школу кілька тижнів тому.

Раніше «ФАКТИ» писали про напад на українку в Італії. А у польському містечку Нацпольському від ножових поранених загинула 29-річна українка, її подруга отримала поранення, але вижила.

446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram