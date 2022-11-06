У Києві в останню путь провели Павла Роніна, який захищав столицю і пройшов бої під Лисичанськом

На Донбасі, у тому числі й під Бахмутом та Соледаром, росія втратила вже більше військових, ніж у двох Чеченських війнах.

На жаль, у жорстоких боях гинуть і наші захисники. Одного з них, киянина-тероборонівця Павла Роніна поховали на Лісовому цвинтарі Києва.

З 24 лютого Павло був у 129-му батальйоні тероборони столиці. А 21 червня, коли небезпека вже відступила від Києва, у складі 244-го батальйону 112-ї бригади він відправився на схід. Пройшов бої на Лисичанському напрямку, а ближче до осені їх перекинули під Бахмут.

На цьому напрямку українським бійцям протидіяли вагнерівці, більшість з яких була добре вишколена ще до війни в Україні. Вони могли під час мінометного обстрілу максимально підібратися до наших позицій і одразу по його закінченні кинутися в бій. При цьому вони бути вдягненими у подібну до української форму.

Бахмут і Соледар важливі тим, що фактично прикривають Краматорськ та Словʼянськ, тому останнім часом там ідуть найжорстокіші бої. 18 жовтня Павло з трьома товаришами пішли у розвідку на околицях Соледару, де їм довелося прийняти свій останній бій. Тіла загиблих змогли забрати лише через 4 дні.

Наш захисник загинув на 55-му році життя. Без батька залишилося 3 дітей: вже доросла Олександа, 8-річний Максим і півторарічний Артем.

Також читайте у «ФАКТАХ»: «Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач".

Це фото Павло надіслав другу незадовго до останнього бою

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram