Легендарного «кіборга» Сталкера, героя публікації «ФАКТІВ», знайшли у братській могилі на Харківщині

Його вважали одним одним із ненависних противників для бойовиків. Адже він був кіборгом, який утримував Донецький аеропорт. В останні дні оборони потрапив в полон. Юрій Шкабура пробув у ньому рівно місяць, про що «ФАКТИ» детально розповідали. А з початку повномасштабного вторгнення мужній боєць знову взявся боронити Україну. Втім, навесні із ним обірвався зв'язок, а нещодавно дружина знайшла коханого у братській могилі села Борова на Хакрівщині. Про це повідомила знайома родини Ірина Горбачова.

«Мене так розриває із середини. Юра зник безвісти в квітні. Ми надіялись… В травні Наташа поховала рідного брата, нашого Смайлика. І тоді на похоронах у Колі я молилась і просила у Бога побачити Юру живим… Ми надіялись. Ми так надіялись… У 2014 році Юра воював у складі 90 Бату, в ДАПі потрапив в полон, дивом вижив і повернувся. В полоні Юрі ножем зрізали чуба, а мій малий п"ятирічний Тимофій перейнявся цим і вони з Юрой чуби відрощувати стали на перегонки. По його чубу Наташа його і опізнала тепер… Ми надіялись, що він знову в полоні. Ми надіялись, що знову побачимось, обнімемось, посміємось! Я не можу вам передати яким він був! Веселий, добродушний добряк, любив людей, був щирим, був справжнім. Він вмів любити, вмів дружити!» — розповіла вона.

Відомо, що Юрія Шкабуру знайшли у братській могилі разом із 22 воїнами з їх підрозділу. У бійця зламана рука і кульове поранення в спину.

«На Юрі не було взуття, вони вкрали його взуття, його телефон, його жетон… Вони вкрали його життя. Вони вкрали його у матері, у дружини, у сина, у внука, у нашої родини… Я не маю слів, знаєте, навіть найгучніші проклинання моzzкалів зараз німі, бо не можна викричати той біль. Ми носимо його в собі. Ми всім народом носимо цей біль, у кожного є свій Юра. У мене є власне кладовище тих, чиє життя вони вкрали, тих, кого вони вкрали у мене. Боже, я не можу, прошу Тебе — покарай. А я піду на поховання, буду ходити на могили, підтримувати Наташу. І я знайду слова пояснити Тимофію, що його дяді Юри більше немає, що він прийняв бій але вони його вбили, вбили і вкинули у братьську могилу. І мій син буде знати ціну життя українців і буде любити свою землю і цінувати свою Україну!» — додала Горбачова.

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