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Україна

У Раді хочуть звільнити студентів від мобілізації

17:31 6 листопада 2022
Мобілізація

В Україні, де мобілізовані українці зможуть отримати додаткові виплати, народні депутати пропонують звільняти студентів від служби в ЗСУ. Згідно із проектом Закону, пропонується звільняти від військової служби:

- здобувачів професійної освіти;
- здобувачів фахової передвищої освіти;
- здобувачів вищої освіти;
- асистентів-стажистів;
- аспірантів;
- докторантів.

«Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян у нормативних актах», — повідомляється в пояснювальній записці.

Законопроект допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

«Ухвалення законопроекту дозволить усунути існуючі неузгодженості у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців», — зазначається в документі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних.

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