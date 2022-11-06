У Раді хочуть звільнити студентів від мобілізації
В Україні, де мобілізовані українці зможуть отримати додаткові виплати, народні депутати пропонують звільняти студентів від служби в ЗСУ. Згідно із проектом Закону, пропонується звільняти від військової служби:
- здобувачів професійної освіти;
- здобувачів фахової передвищої освіти;
- здобувачів вищої освіти;
- асистентів-стажистів;
- аспірантів;
- докторантів.
«Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян у нормативних актах», — повідомляється в пояснювальній записці.
Законопроект допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.
«Ухвалення законопроекту дозволить усунути існуючі неузгодженості у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців», — зазначається в документі.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних.200
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