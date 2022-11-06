Окупанти обстріляли Запорізьку та Дніпропетровську області: відомо про жертви (фото)

Ворог продовжує завдавати удари по мирних містах — вночі рашисти знов били по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог ударив ракетами по Запоріжжю та поцілив у двоповерхову будівлю комерційного підприємства.

«Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, нажаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто», — додав він.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

А керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що з вечора 5 листопада і до самого ранку 6 листопада гучно було в Нікопольскому районі, який ворог обстріляв вісім разів, поцілилвши по трьох громадах — Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обстріли велися з РСЗВ та важкої артилерії.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

«У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням», — повідомив він.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

У Нікополі снаряди зачепили кілька будинків — багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за добу, що минула, рашисти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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