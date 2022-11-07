З моменту оголошення путіним мобілізації тисячі росіян вже втекли з країни і багато з них — до турецького міста Анталія. У місті, яке користується популярністю серед відпочиваючих, формується одна з найбільших російських емігрантських громад. За останні два з половиною роки кількість іноземців, які постійно проживають в Анталії, зросла більш ніж удвічі. Зараз там проживає 177 000 осіб без турецького громадянства. Близько третини — з росії.

Громадянам країни-окупантки порівняно легко влаштуватися в Туреччині. Їм просто треба отримати посвідку на проживання на один рік, вони можуть користуватися російськими платіжними провайдерами, які заблоковані в інших країнах, а російські продукти тепер також продаються в супермаркетах. В Анталії є навіть російська школа. Великий ажіотаж також впливає на ціни на житло — як на оренду, так і на купівлю. Агент з нерухомості Нуреттін Хаджіоглу розповів німецькому виданню «Der Spiegel», що попит з боку росіян на житло в Анталії надзвичайно зріс з початку російської агресивної війни.

«Ціна часто не має значення, — розповів ЗМІ Хаджіоглу. — Так, місячна оренда двокімнатної квартири в районі Коньяалти, який місцеві жителі тепер називають „Малоросією“, коштує від 30 000 до 40 000 лір (близько 1 600 — 2 200 євро). До війни така квартира коштувала б близько 8 000 лір (близько 430 євро)».

Місцеві жителі все частіше не можуть дозволити собі орендувати житло в Анталії. Чимало з них змушені переїжджати на околицю міста або в зовсім іншу місцевість. Оскільки обурення з приводу зростання цін на житло в Анталії зараз велике, уряд заборонив іноземцям купувати або орендувати нові квартири в декількох районах.

Нагадаємо про те, що «ФАКТИ» писали «Часткова мобілізація» на росії не закінчується, незважаючи на заяви шойгу".

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