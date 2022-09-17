У великих п'ятизіркових готелях в курортному місті Анталія перестали приймати картки російської платіжної системи «Мир» (це альтернатива Visa та MasterCard, які пішли з рф після початку агресії проти України). Про це повідомляє Middle East Eye.

За інформацією видання, росіянам відмовляють в обслуговуванні банківських карток через тиск з боку США та Європи на Туреччину. Вважається, що таким чином росіяни обходять санкції накладені на рф через війну в Україні.

Як пише видання, один з готелів, Alva Donna World Palace в Кемері, поінформував клієнтів, що вони не приймали карти протягом короткого часу через глобальний збій, але тепер знову обробляють їх. Інші готелі так і не відновили прийом карт «Мир».

Загалом ці картки в Туреччині поки що приймають як в банкоматах, так і в магазинах. Щоправда, ситуація може залежати від того, яким банком видана карта.

Також варто зауважити, що 15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Анкару у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

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