Намагався «залягти на дно» в Одесі: затримано екс-бойовика терористичного угрупування «Привид»

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак», який брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Тривалий час він переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до рф. Але потім зловмисника все ж потягнуло «на місце злочину» — він спробував «залягти на дно» на Одещині. Там його і затримали співробітники української контррозвідки, повідомляють у прес-центрі СБУ.

Після затримання у 2022 році

За даними слідства, зловмисник є мешканеццем південного регіону. До незаконного збройного формування під назвою «Ангел» він вступив у 2015 році на території рф, в ростові-на-дону. Серед іншого, це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «лнр» під виглядом «гуманітарних» вантажів з росії.



Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Призрак», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу рф у захоплених районах Луганщини.



Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів кремля. Під час цих пропагандистських заходів він на власному «прикладі» займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Під час проганадистського заходу

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258−3 («Участь у терористичній групі чи терористичній організації») Кримінального кодексу України, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями українські прикордонники затримали і передали співробітникам СБУ мешканця Київської області, який товаришує з бойовиками так званих «ЛНР» та «ДНР» і регулярно спілкується з братом-російським військовим, який нині перебуває в окупованому Херсоні.

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