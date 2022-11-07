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«Затоплять власні війська»: Жданов оцінив можливість підриву окупантами Каховської ГЕС

15:24 7 листопада 2022
гребля ГЕС

росія не піде на підрив Каховської ГЕС, яку вона зараз контролює, бо таким чином вона знищить своїх військових, які перебувають у цьому районі.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт вважає, що кремль мінуванням Каховської електростанції та можливістю підриву її, шантажує Київ.

«По-перше, річ у тому, що зараз з лівого берега Дніпра вони примусово відселяють цивільне населення і обладнують лінію оборони, куди заводять свої війська, мінують берег і все інше. У разі підриву ГЕС саме лівий берег першим піде під воду. Виходить, вони будуть топити власні війська? По-друге, падіння рівня води у Дніпрі, яке забезпечує Каховська ГЕС, осушує Північно-Кримський канал», — сказав Жданов.

Він додав, що вода в Крим може бути подана лише з відновленням самої греблі. Тож навіть залишаючи Херсонщину, в росії сподіватимуться, що вони відстоять Крим.

Нагадаємо, Каховську ГЕС росіяни замінували ще у квітні. Наразі, за даними української розвідки, вони проводять там мінування шлюзів та опор.

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