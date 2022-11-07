Юрій Горбунов розповів, яких пісень співає синам

Ведучий «Сніданку з 1+1» та «Голосу країни», що недавно повернувся в етер, Юрій Горбунов тато двох синів — 5-річного Івана та Данила, якому нещодавно виповнився один рік. Телеведучий розповів, що його діти полюбляють, коли він співає.

Юрій каже, що саме завдяки вокальному проєкту «Голос країни» старший Іван любить гучну музику — адже змалечку Іван часто був за лаштунками, в гримерці.

«Наш „Голос країни“ і наш з Катею старший син Іван пов’язані, — згадує Юрій. — Коли він тільки народився, нам треба було їздити відразу на зйомки. Тому наш водій привозив Івана в павільйон, щоб Катя його годувала. І коли він раптом капризував, а в той час починала голосно грати музика, він тут же засинав. Тому любить голосну музику».

Юрій Горбунов зізнався, що Іван чудово знає пісню «Ой, у лузі червона калина» — саме її вони зараз удвох з сином часто співають, хоча малюк знає й багато іншої музики.

Юрій Горбунов із сином Іваном

«З малечку Іван слухав різну музику, — каже Горбунов. — У нас був такий збірник з пісень з мультфільмів і казок. Там були записані пісні з «Колобка», з «Кози-дерези»… А зараз ми разом з Іваном співаємо «Ой, у лузі червона калина». А ще він страшенно любить і знає пісню Гайтани «Танці з зірками» (або є друга назва у пісні «Диво»). І ми її любимо вдома співати. Там є такі слова «Бо це диво, диво, диво, диво між нами». Я йому наспівував, коли вкладав спати, а мама в той час була на роботі. Частіше, звичайно, імпровізував, і не конкретні пісні співав, а щось сам вигадував, міксував. Або просто мугикав. І він під такі мої співи засипав. Або казав: «Тату, досить».

До речі, історія кохання Юрія Горбунова та Катерини Осадчої почалася саме на зйомках «Голосу країни». Цього року вони також удвох ведуть 12 сезон вокального шоу. На екрани пісенний проєкт повернувся восени. Його трансляція була перервана у лютому через повномасштабне вторгнення росії на територію України. Продюсери кажуть, що проєкт повернувся аби нагадати про талант української нації, піснею підтримати моральний дух глядачів та допомогти українським захисникам.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Катя Осадча розповіла про те, як сприймають війну її з Юрієм Горбуновим сини.

На фото в заголовку Юрій Горбунов з синами

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