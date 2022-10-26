Збільшення пенсій у листопаді: хто може сподіватися на підвищення

З 1 жовтня в Україні відбулося підвищення мінімальної заробітної плати та відповідно — підвищення пенсій.

Воно торкнулося громадян:

досягли 65 років і більше;

які мають необхідний страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно);

осіб віком від 70 до 75 років;

пенсіонерів із «військовими пенсіями» та інвалідів.

За розрахунками експертів НВ, перерахунок «військових пенсій» за інвалідністю та пенсій інвалідам за різними маркерами має призвести до їх підвищення до 4396−6532,50 гривень.

У разі, якщо перерахунок не відбувся автоматично, пенсіонер має право звернутися до державних органів із заявою та документами, що засвідчують право на отримання та перерахунок пенсії за інвалідність і перераховані суми пенсії мали виплачуватися у виплатний період жовтня — з 4 по 25 число місяця.

Протягом місяця мають відбутися відповідні перерахунки. Якщо цього не сталося, необхідно звернутись до органів ПФУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та зарплат. Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні ЄС гроші.

А раніше у Мінфіні зізналися, що підвищення мінімальної зарплати у 2023 році не буде.

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