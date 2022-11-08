Тіна Кароль обурилася результатами голосування за журі нацвідбору на «Євробачення»: як відреагували Джамала та Юлія Саніна

Співачка Тіна Кароль, яка минулого року була в складі журі національного відбору на «Євробачення», цього року опинилася поза конкурсом. В результаті голосування за зіркових суддів вона посіла четверте місце з мінімальним розривом, зовсім трохи поступившись Юлії Саніній. Результати голосування обурили Тіну, зокрема те, як організатори відбору заокруглили відсотки.

Вона набрала 15,68% голосів, Саніна — 15,69%. Але вийшло так, що її конкурентці округлили голоси до 16%, а їй — до 15%.

«Чому 15,68% - це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан», — написала в Інстаграм Тіна.

Вона ще може опинитися в кріслі журі, якщо хтось із трійки лідерів — Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна відмовляться й не підпишуть договір із Суспільним. Але поки що ніхто з них таких заяв не робив.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна подякувала за підтримку під час голосування та пообіцяла обрати найкращого артиста.

«Дякую усім, хто голосував за мене. Оберемо найкращого артиста разом», — написала Юлія в Інстаграм.

Джамала також лаконічно подякувала за довіру.

«Дякую всім, хто віддав свій голос! Ціную. Постараюся відповідати очікуванням. А ось моє найдорожче у світі журі вже давно в правильному кріслі. Безпристрасне, модне і суворе. Якщо серйозно, гадаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабніших опитувань, у яких візьмуть участь вже мільйони», — написав в Інстаграм лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Нагадаємо, цього року членів журі вперше в історії нацвідбору на «Євробачення» обирали шляхом опитування в додатку «Дія».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», фінал відбору відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного шоу. Музичним продюсером відбору є Дмитро Шуров.

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