Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що росія вже «залізла» у свій недоторканний запас, а поповнювати його складно через санкції.

«Щодо ракет до ОТРК «Іскандер», яких у росії залишилося близько 120, хочу доповнити, — пише Олександр Коваленко в соцмережах. — Не варто рефлексувати на цю цифру, оскільки ракети 9М723 і 9М728 росія може виробляти, і вони ніколи не закінчаться в нуль Але їхнє виробництво залежить від контрабандних постачань іноземних комплектуючих, таких як мікросхеми, напівпровідники, мікрочіпи, є постачання — виробництво працює, немає постачання — все стоїть.

Крім того, виробництво їхнє вкрай повільне. ОТРК «Іскандер» було прийнято на озброєння у 2006 році, і з 2006 до 2022 року вони змогли виготовити 600 ракет? 35−40 ракет на рік? 3−4 ракети на місяць? І це в період, коли не було масштабних санкцій, був доступ до іноземних технологій, а фінансування армії текло рікою від надприбутків із експорту енергоносіїв?

Робіть висновки з того, наскільки для них виробництво цих ракет зараз є проблематичним. Але є ще один дуже важливий момент.

Що таке 120 ракет? Це 20% від початкового запасу? Так, а ще це може бути так званий недоторканний запас, який зазвичай і становить від 10 до 20% від початкового боєкомплекту тієї чи іншої номенклатури. Але є одне «але».

Це «АЛЕ» у тому, що у ряді випадків між відсотковим співвідношенням НЗ та кількістю носіїв/пускових цього озброєння є прямий взаємозв'язок, що враховує забезпечення всіх боєкомплектом, хоча б умовно разове застосування.

У росії на озброєнні перебуває 162 ОТК «Іскандер». Кожен комплекс має парну пускову на 2 ракети. Тобто, за логікою речей, реальний недоторканний запас має повністю завантажувати всі носії цієї номенклатури озброєнь щонайменше на один пуск. А росія зараз може забезпечити разовий пуск не 162 комплексів, а 60, тобто менше 40% від тих, що стоять на озброєнні.

М'яко кажучи, це означає, що окупанти вже давно вилучають свій НЗ, який вони навіть не змогли повноцінно забезпечити за роки спокійного існування" .

Фото з Вікіпедії

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