«Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей»: історія британського снайпера, який воює на боці України

Після початку широкомасштабної агресії росії в Україні нашій державі активно допомогають західні партнери та іноземні громадяни, зокрема, у складі Інтернаціонального легіону.

Один з тих, хто нищить ворогів — британський військовий з позивнии Привид, який до цього пройшов Ірак, Афганістан, Боснію та Нігерію. Поспілкуватися з воїном, який приховує свою особистість та зазвичай уникає журналістів, вдалося співробітникам проєкту «Український Свідок».

Чоловік приїхав до України, аби захищати її від російських окупантів. «Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей, — каже він. — Мені це не подобається і я не буду цього терпіти. Я ненавиджу росіян за це».

Він обмірковував свою участь у цій війні протягом трьох тижнів, а його мати декілька разів відмовляла від поїздки в Україну. «Але я відчував, ніби мене тягне до України, — каже Привид. — Я мусив їхати та боротись, і тепер мама не переживає за мене».

Військовий тричі був в Афганістані та двічі — в Іраку. Також він воював в гарячих точках Боснії та Нігерії. За його плечима 20 років служби у Британській армії, 15 з яких — снайпером.

В Україні він встиг пережити 19-годинне бомбардування та поранення. Наразі воїн проходить реабілітацію та дуже хоче повернутись на фронт. «Все, що їм [росіянам] потрібно знати, це те, що ми переможемо», — каже він.

На думку снайпера, російську армію не можна вважати професійною. «Російський солдат тричі стріляв в мене з близькою відстані та промазав», — згадує він та додає: «Я вбив його».

Військовослужбовець поділився анекдотичним випадко, які сталися під час його перебування в Україні. Так, в одного з ворожих солдатів він стріляв у досить пікантній ситуації: «Він робив те, чого не мав би робити… Коли я вистрілив в нього, він мастурбував».

Також легіонер має власний список осіб, яких він хотів би ліквідувати. В цьому списку, окрім російських командувачів та генералів, присутні олександр лукашенко та голлівудський актор Стівен Сігал. Останній відомий своєю проросійською позицією на навіть є членом однією з російських політичних партій.

Військовий зізнається, що ця війна буде для нього останньою. А після перемоги він хоче залишитись жити в Україні, каже — кращих людей, ніж тут, не бачив ніде в Європі.

Варто зазначити, що робота Привида у складі ЗСУ є повністю легальною: зі згоди уряду України чоловік долучився до лав Інтернаціонального легіону, який цього року сформували у ЗСУ. В цій військовій частині служать добровольці — громадяни інших країн, і створена вона була спеціально для боротьби з повномасштабним вторгненням росії на територію України.

Нагадаємо, що в Україні побував й Конор Кеннеді — син племінника 35-го президента США Джона Кеннеді. 28-річний американець розповів про це лише повернувшися додому.

Фото Pixabay

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