Після того, як Іран звинуватили у постачанні країні-агресору росії ударних дронів та заговорили про розслідування, у Тегерані спочатку спростовували поставки, але пізніше зізналися. Але зазначили, що «невеликі партії» були відправлені в рф ще до початку широкомасштабного вторгнення.

Втім, схоже, що і це брехня. Докази знайшли в Головному управління розвідки Міноборони України, повідомляє «Суспільне».

Зокрема, в збитих над Україною дронах-камікадзе фахівці знаходять деталі, які виготовлялися у лютому цього року. Як, зокрема, гвинт безпілотника «Mohajer-6». А з урахуванням часу збірки апаратів та доставки їх у росію можна стверджувати, що поставлялися вони вже після початку широкомасштабного вторгнення.

За даними фахівців, іранський «Mohajer» зібраний із деталей, вироблених в різних країнах, більшість комплектуючих — із США. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

«Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону — Японія. Лазерний дальномір — китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва», — розповів представник ГУР МО України

Наразі фахівці встановлюють, яким чином іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах, зважаючи на те, що Іран багато років перебуває під санкціями

Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

Раніше повідомлялося, що офіційний Тегеран збирається відправити до росії не лише нові дрони-камікадзе, але й ракети.

Представник ГУР МО Вадим Скибицький вважає, що після отримання росією іранських балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar, зс рф можуть подвоїти ракетні атаки на українські населені пункти.



Фото з Вікіпедії

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