Тарас Тополя та ALYOSHA вперше показали дворічну донечку Марію
Зіркова пара Тарас Тополя, який став членом журі національного відбору на «Євробачення», та співачка ALYOSHA вперше показали свою дворічну донечку Марійку. Артисти поділилися в соцмережах світлинами дівчинки.
На сторінці ALYOSHA вона позує на тлі білого роялю в темно-синій сукні з темними окулярами на обличчі.
«Де ноти? Хто забрав ноти? Не видно… цей осліплююцє білий лояль з’їв ноти!», -так ALYOSHA прокоментувала світлину.
Тарас також на своїй сторінці опублікував фото з донькою. «А ось моє найдорожче у світі жюрі вже давно в правильному кріслі. Безпристрасне, модне і суворе. Дякую кохана @alyoshasinger за цю принцесулю», — так артист прокоментував своє обрання до складу журі національного відбору.
Нагадаємо, ALYOSHA та Тарас Тополя виховують і двох старших синів — 9-ти річного Романа та 7-ми річного Марка.
На початку російського вторгнення спвачка разом дітьми поїхала до США, а Тарас вступив до лав ЗСУ. Зараз Тополя закінчив службу та повернувся до концертної діяльності. Нещодавно він вперше від початку війни побачив дітей.
Фото — Інстаграм Тараса Тополі та ALYOSHA.183
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