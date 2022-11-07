Жеребкування Ліги конференцій: «Дніпру-1» випав шанс помститися своєму кривднику з Кіпру
У понеділок, 7 листопада, після жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 фіналу Ліги Європи у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні було визначено пари 1/16 фіналу ще одного єврокубка — Ліги конференцій.
На цій стадії володарі других місць за підсумками групового турніру Ліги конференцій зустрінуться з командами, які стали третіми у групах Ліги Європи. Україна буде представлена «Дніпром-1», що став другим у групі Ліги конференцій слідом за голландським АЗ.
За підсумками жеребкування підопічним Олександра Кучера вдруге в сезоні (!) дістався кіпрський АЕК, який у серпні вибив «Дніпро-1» з Ліги Європи (2:1 у Кошице та 3:0 у Ларнаці). Перший матч (16 лютого) стане для дніпрян гостьовим, поєдинок у відповідь (23 лютого) — номінально домашнім.
Інші пари 1/16 фіналу Ліги конференцій сформували:
«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгія)
«Трабзонспор» (Туреччина) — «Базель» (Швейцарія)
«Лаціо» (Італія) — «Клуж» (Румунія)
«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Лех» (Польща)
«Брага» (Португалія) — «Фіорентина» (Італія)
«Шериф» (Молдова) — «Партизан» (Сербія)
«Лудогорець» (Болгарія) — «Андерлехт» (Бельгія)
Додамо, що безпосередньо до 1/8 фіналу Ліги конференцій пробилися турецькі «Істанбул Башакшехір» та «Сівасспор», англійський «Вест Хем», іспанський «Вільярреал», французька «Ніцца», голландський АЗ, шведський «Юргорден» та словацький «Слован». Команди-переможці 1/16 фіналу отримають від УЄФА 600 тисяч євро призових.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жозе Моуріньо завоював п'ятий єврокубок у кар'єрі, вигравши з «Ромою» Лігу конференцій.73
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