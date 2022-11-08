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Маринований солодкий перець: приготуйте пікантну закуску для святкового столу

22:30 8 листопада 2022
Маринований перець

Готується страва з цілком доступних інгредієнтів, через добу можна вже знімати пробу. За словами фудблогерки Марини Гармаш, яка раніше радила зробити сир з кефіру, для зими цей перець можна заморозити в порційних невеличких контейнерах, чи простерилізувати в банках.

Інгредієнти:

  • 1,5 — 2 кг солодкого перця,
  • 1 гілочка селери з черешком та зеленню,
  • петрушка,
  • 1 головка часника

Маринад:

  • 500 мл води,
  • 300 мл оцту 9%,
  • 200 мл олії,
  • 1 ст. цукру,
  • 1 ст. л. солі,
  • 2 — 3 лаврових листа,
  • 12 шт. суміші перців горошком,
  • 4 — 5 шт. духмяного перця

Приготування:

Перець очистіть від насіння, наріжте на частини. Бланшируйте 2 — 3 хвилини в несолоній воді. Відкиньте на друшляк. Наріжте зелень, подрібніть часник. Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль, цукор, спеції та олію. Проваріть 2 хвилини, додайте оцет. Зніміть з плити, дайте охолонути. В контейнер перекладіть перець, разом з зеленню та часником. Залийте холодним маринадом. Зверху поставте гніт, залиште при кімнатній температурі. Через добу гніт приберіть, поставте в холодильник. Чим довше стоїть, тим смачніше.

Нагадаємо рецепт заготовки калини на зиму за рекомендацією пані Марини.

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