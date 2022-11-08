Маринований солодкий перець: приготуйте пікантну закуску для святкового столу

Готується страва з цілком доступних інгредієнтів, через добу можна вже знімати пробу. За словами фудблогерки Марини Гармаш, яка раніше радила зробити сир з кефіру, для зими цей перець можна заморозити в порційних невеличких контейнерах, чи простерилізувати в банках.

Інгредієнти: 1,5 — 2 кг солодкого перця,

1 гілочка селери з черешком та зеленню,

петрушка,

1 головка часника Маринад: 500 мл води,

300 мл оцту 9%,

200 мл олії,

1 ст. цукру,

1 ст. л. солі,

2 — 3 лаврових листа,

12 шт. суміші перців горошком,

4 — 5 шт. духмяного перця

Приготування:

Перець очистіть від насіння, наріжте на частини. Бланшируйте 2 — 3 хвилини в несолоній воді. Відкиньте на друшляк. Наріжте зелень, подрібніть часник. Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль, цукор, спеції та олію. Проваріть 2 хвилини, додайте оцет. Зніміть з плити, дайте охолонути. В контейнер перекладіть перець, разом з зеленню та часником. Залийте холодним маринадом. Зверху поставте гніт, залиште при кімнатній температурі. Через добу гніт приберіть, поставте в холодильник. Чим довше стоїть, тим смачніше.

Нагадаємо рецепт заготовки калини на зиму за рекомендацією пані Марини.

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