Маринований солодкий перець: приготуйте пікантну закуску для святкового столу
Готується страва з цілком доступних інгредієнтів, через добу можна вже знімати пробу. За словами фудблогерки Марини Гармаш, яка раніше радила зробити сир з кефіру, для зими цей перець можна заморозити в порційних невеличких контейнерах, чи простерилізувати в банках.
Інгредієнти:
- 1,5 — 2 кг солодкого перця,
- 1 гілочка селери з черешком та зеленню,
- петрушка,
- 1 головка часника
Маринад:
- 500 мл води,
- 300 мл оцту 9%,
- 200 мл олії,
- 1 ст. цукру,
- 1 ст. л. солі,
- 2 — 3 лаврових листа,
- 12 шт. суміші перців горошком,
- 4 — 5 шт. духмяного перця
Приготування:
Перець очистіть від насіння, наріжте на частини. Бланшируйте 2 — 3 хвилини в несолоній воді. Відкиньте на друшляк. Наріжте зелень, подрібніть часник. Приготуйте маринад. Воду доведіть до кипіння, додайте сіль, цукор, спеції та олію. Проваріть 2 хвилини, додайте оцет. Зніміть з плити, дайте охолонути. В контейнер перекладіть перець, разом з зеленню та часником. Залийте холодним маринадом. Зверху поставте гніт, залиште при кімнатній температурі. Через добу гніт приберіть, поставте в холодильник. Чим довше стоїть, тим смачніше.
Нагадаємо рецепт заготовки калини на зиму за рекомендацією пані Марини.23
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