Ідеальна суміш проти кашлю: заготовляємо калину на зиму

Ця заготовка з калини не потребує термообробки, тому практично всі вітаміни, які нам подарувала природа, зберігаються у великій кількості. Ягоди калини трохи терпкі з легкою гіркуватістю. Але з настанням морозів вся гіркота і терпкість практично йде. Тож таку заготовку необхідно робити після перших морозів. Як розповідає фудблогерка Марина Гармаш, вона застосовує її при перших ознаках застуди, суміш прекрасно справляється з кашлем як у дорослих, так і у дітей. Але не слід забувати, що у великих дозах, калина знижує тиск.

Інгредієнти:

калина — 2 пучка (250 г);

мед — 300 г.

Приготування:

Калину промийте під проточною водою (щоб змити весь пил і бруд, вода повинна бути теплою). Покладіть ягоди на друшляк, дайте стекти воді, потім розкладіть їх на рушник. Залиште так ягоди на 10 -15 хвилин.

Обірвіть ягідки з гілочок. Помістіть їх в глибоку тарілку, і подрібніть за допомогою дерев'яного товкачика. Потім додайте мед. Зазвичай пропорції меду і калини беруться 1: 1, я завжди додаю на 50 — 100 г більше, ніж самих ягід. Вихід із зазначених інгредієнтів — 400 мл.

Ретельно перемішайте, залиште хвилин на 10 -15, потім розфасуйте ягоди калини з медом по банках. Баночки бажано використовувати з гвинтовими кришечками. Залиште баночку при кімнатній температурі на 4 — 5 днів, а потім приберіть на зберігання в холодильник. Зберігається там така заготовка 6 — 7 місяців.

Для приготування чаю з калини, додайте на 200 мл теплої води (не окропу) — 1 ст. л. калини з медом. Або можна просто приймати при кашлі по 1 ст. л. 3 — 4 рази на день.