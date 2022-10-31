Сир з кефіру в домашніх умовах: ви будете в захваті, наскільки це смачно та доступно

«Такий сир дуже ніжний і смачний, навіть сметану додавати не потрібно. Приготований він з натурального сільського молока шляхом сквашування при кімнатній температурі, — ділиться рецептом кулінарка Марина Гармаш, яка раніше розповідала про заготівлю на зиму корисної обліпихи. — Чим щільність та жирність молока вище, тим більше сиру у вас вийде».

Інгредієнти: молоко — 3 л

Приготування:

Молоко поставте в тепле місце, бажано біля грубки або духовки. Залиште до повного скисання, кришкою не закривайте, можна прикрити марлею. На стінках банки утворюються «ходи», кефір стане міцним, мішати його не потрібно. У високу каструлю, на самий низ постеліть марлю, ганчірочку або картон, щоб при нагріванні банка не лопнула. Поставте банку з кефіром, налийте води. Ставимо на середній вогонь, варимо до тих пір, поки в банці не стане утворюватися зверху сироватка, приблизно 25−30 хвилин.

Не витягуйте з води банку, дайте повністю охолонути. Потім постеліть на друшляк марлю, вилийте вміст з банки. Зв'яжіть кінці марлі, покладіть в друшляк і притисніть тарілкою з невеликим гнітом (1 л банку з водою). Залиште сир на 3−4 години, потім приберіть його в харчовій контейнер (без марлі) Готовий сир м'який, неперетоплений.

Нагадаємо ще один рецепт від пані Марини — смажені баклажани з солодким перцем на зиму без стерилізації.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram