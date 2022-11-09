«Я зневажаю москалів»: Усик про путіна, Зеленського і дружину, котра народилася в росії

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик, який переміг у Саудівській Аравії британця Ентоні Джошуа, дав велике інтерв'ю польському ресурсу Interia. Український олімпійський чемпіон відверто розповів про ставлення до війни та володимира путіна, чим його вразив Володимир Зеленський і зі сльозами на очах згадав про покійного батька. А ще знаменитий боксер повідомив, що возз'єднався зі своєю родиною у Європі.

«путін стверджує, що українці та росіяни — один народ? Після 24 лютого я так не вважаю абсолютно, — заявив Олександр Усик. — Послання путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це все політики влаштували. Що насправді ми з ними єдині.

Ні! Ні! Ні! Усі абсолютно не так. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, вони позбавляють нас права на існування, вважають нас малоросами. Я ніколи не вважав путіна хорошою людиною, а після 24 лютого став думати про нього ще гірше. Це ворог України!"

У ході інтерв'ю Олександр Усик зізнався, чим його вразив президент України Володимир Зеленський.

«Президент Зеленський — шостий президент України, але для мене він перший, — сказав титулований спортсмен. — Перший, хто не зрадив країну. Він не втік і не покинув нас. Багато людей, багато українців не чекали такого від нашого президента. Його дії об'єднали всіх нас. Разом ми йдемо до перемоги».

Уславлений спортсмен розповів, яке місце у його житті займає агресія, і чому він не дозволяє собі ненавидіти росіян.



«Я взагалі не агресивна людина, я не гніваюсь на інших людей, навіть на москалів, — не став кривити душею боксер. — Я не гніваюсь на них за те, що вони прийшли вбити нас. Адже це марна трата часу. Така агресія — це марнотратство енергії. Агресія та гнів найчастіше несуть лише саморуйнування.

Я просто не поважаю людей, котрі прийшли на чужу землю. Не поважаю тих, хто приніс із собою смерть та руйнування. Я їх зневажаю".

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Відповідаючи на запитання про свого покійного батька, Олександр ледве стримав сльози.

«Мій тато помер 16 вересня 2012 року. Якби я це знав, я кинув би все і був би з ним 15 вересня, — сказав Усик. — Я б відмовився від усього: від бійок та іншого. Я просто хочу побачити його знову.

Батько постійно казав мені: «Ти можеш усе!» А я відповідав: «Тату, я більше не можу. Ти ж бачиш, що в мене не виходить». А він мені: «Повір, ти зможеш, ти все зможеш».

Він виховував мене чоловіком із самого дитинства. Він змушував прати шкарпетки та білизну, прибирати кімнату, прасувати штани. Він казав, що якщо я не навчуся цього, не навчуся дисципліни, то в мене нічого не вийде у житті.

Він говорив: «Те, як чоловік поводить себе у житті, за кермом, з жінками, показує його справжню силу. Якщо він не справляється, якщо він брудний, занедбаний, не вміє поводитися з жінками, то він — несправжній чоловік».

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Знаменитий боксер розповів також, як зараз виглядає його звичайний день.

«Я щойно повернувся до своєї родини, — розповів Олександр. — Нарешті є час погуляти з дітьми, обійняти їх, зайнятися чимось цікавим. Я буду з ними якийсь час, але скоро повернуся до України, щоб підтримати свою країну.

Моя сім'я поки що залишиться в Європі. Мені легше, бо коли я не впевнений, що моя сім'я в безпеці, я дуже нервуюсь. А коли я знаю, що вони далеко, що вони у безпеці, мені набагато легше. Я не боюся за себе, боюся лише за своїх близьких".

Інтерв'юер нагадав Усику, що його дружина Катерина народилася в росії.

«Вона народилася у Красноярську, але у дворічному віці переїхала з батьками до Криму, — пояснив боксер. — Потім знову повернулася до росії. У Радянському Союзі людей відправляли на роботу до різних куточків країни. Але вона не почувається росіянкою, вона українка. Дружина жартує, що це не її проблема, а її батьків. Повірте, Катя — більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні.

Я розумію активність дружини в соцмережах, оскільки сам сам дуже переживав, коли вони ввалилися до нашої оселі. Вони там зруйнували все довкола себе, залишили страшний бардак. Єдине, чого мені було реально дуже шкода, то це гойдалки, на якій я катався з синами. А ще дерев, які ми разом посадили.

Але я маю для них відповідь: «Я все перебудую. Я зроблю все там у два рази краще, ніж було до них. І не лише для свого будинку, а й для своєї країни».

З дружиною Катериною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Усик заробив за два бої з Джошуа.

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