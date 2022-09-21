На безбідну старість вистачить: стало відомо, скільки Усик заробив за два бої з Джошуа

Два переможні бої з британцем Ентоні Джошуа, у вересні 2021-го та серпні 2022-го, принесли непереможному українському боксеру Олександру Усику не лише чемпіонські пояси за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі, а й солідний фінансовий «куш».

Згідно з даними, опублікованими іспанським виданням Marca, ще у 2020 році статки Усика, який на той момент встиг стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі та провести кілька поєдинків у суперважкому дивізіоні, оцінювалося в 4 мільйони доларів. Зараз же, за підрахунками журналістів, на банківських рахунках боксера перебуває у 13 разів більше — не менше ніж 52 млн в американській валюті. І ця сума не враховує відсоток від прибутку за трансляцію реваншу з Ей Джеєм — а це ще число із шістьма-сімома нулями.

Додамо, що Усик матиме ще не одну можливість заробити перед пенсією. Солідні суми принесуть нашому співвітчизнику і потенційний бій з Деонтеєм Уайлдером, і можливий об'єднавчий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Утім, на безбідну старість наш співвітчизник уже заробив.

Нині ж у кримчанина, як і у більшості співвітчизників, одне бажання — завершення війни та скоріше повернутися до рідних країв.

«Зрозуміло, зараз я туди не в'їзний, мене там позбавили звання почесного громадянина Сімферополя. Наразі Крим окуповано. Коли наші бійці та держава повернуть його до попереднього статусу, неокупованого півострову, — усі поїдемо відновлювати Крим, купатися в морі, ловити барабульку, тараньку, ще щось. Хотілося б, щоб це сталося якнайшвидше — через місяць-два», — поділився Олександр із журналістами ВВС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик після другої перемоги над Джошуа очолив престижний рейтинг.

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